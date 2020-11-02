فيديو.. إزاى تفرق بين إصابتك بالبرد العادى أو كورونا‎؟

وعن الفرق بين نزلة البرد وكورونا، قال الجارحى إن مدة نزلة البرد من يومين إلى ثلاثة أيام وتشمل صداع وارتفاع فى درجة حرارة الجسم وزكام، أما كورونا فتكون الإصابة بالحرارة وآلام الجسم وفقدان حاستى التذوق والشم لفترة أكثر من 3 أيام.

وطلب نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، من أصحاب أمراض الحساسية المحافظة على الإجراءات الاحترازية، مع أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية.