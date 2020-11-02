البابا تواضروس يعزى أسقف الأقصر فى وفاة القمص دوماديوس بخيت

نعى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، القمص دوماديوس بخيت، كاهن كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر، والذى وافته المنية عن عمر ناهز الـ66 عامًا، بعد خدمة كهنوتية امتدت لـ37 عامًا.





وقدم البابا تواضروس، خالص العزاء للأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، متلمسا عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته. ولد القمص دوماديوس بخيت، فى 21 فبراير 1955، وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام 1979، وسيم قسًا فى 3 ديسمبر 1983 على مذبح دير الشهيد مار بقطر بحجازة بقوص. نال رتبة القمصية فى 6 أغسطس 1989، وانتقل للخدمة بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر. وستقام صلاة الجنازة، مساء اليوم، فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر، بحضور الأنبا بيمن، أسقف نقاده وقوص، والأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر.

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