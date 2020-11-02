الأوقاف: تجديد إيفاد إمامين للعمل بالمركز الإسلامى إلى فنزويلا وتنزانيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، تجديد إيفاد الشيخ محمد جمعة محمد محمد "إمام وخطيب بأوقاف الشرقية" للعمل بالمركز الإسلامى بدولة فنزويلا، والشيخ ياسر محمد فهمى عبد العظيم "إمام وخطيب بأوقاف بنى سويف" للعمل بالمركز الإسلامى المصرى بدار السلام فى تنزانيا.





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