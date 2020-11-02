وزير الداخلية يكرم أمين الشرطة لحسن تصرفه مع واقعة «طفل المرور» (صور)

كّرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة تقديراً لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفي أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها حدث والذي أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هارباً معرضاً حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية في التعامل مع هذا التجاوز.
وأكد الوزير على التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس رغم التحديات والمخاطر التي يتعرضون لها في المواقف المختلفة والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصي من بعض المخالفين.
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