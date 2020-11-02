حملة الشارة الدولية: 442 صحفيا توفوا جراء جائحة كورونا

أعلنت حملة الشارة الدولية بجنيف، بمناسبة اليوم العالمي لوضع نهاية للإفلات من العقاب في جرائم ضد الصحفيين -2 نوفمبر- أنه مازالت جائحة "كورونا" تنهش في أجساد الصحفيين، حيث توفي 442 صحفيا في 52 دولة منذ بداية مارس من جراء والوباء المتفشي عالميًا.

من ناحية أخرى قتل 63 صحفيا منذ يناير في ظروف مختلفة استهدفتهم، مما يصل بعدد الضحايا من الصحفيين في العام الحالي وحتى الآن أكثر من 500 صحفي.

وصرح سكرتير عام الحملة بليز ليمبان بأن هذا العدد يمثل ثقلًا غير مسبوق في الضحايا من الصحفيين فيما يبدو أن سلامة الصحفيين في الميدان في مهب الريح، مشيرًا إلى بدء الموجة الثانية من الوباء، مطالبًا كل أصحاب الرأي بتوفير حماية أفضل للصحفيين بدون عرقلة عملهم.



وطبقا لنقابة الصحفيين في بيرو فإن 93 صحفيا توفوا من الوباء، وفي الهند 47 ، واكوادور 42، والبرازيل 36، وبنجلاديش 35.

وتأتي المكسيك في المرتبة التالية 26، والولايات المتحدة 22، وباكستان 11، وبوليفيا 9، وفي المملكة المتحدة، ونيجيريا 8 صحفيين، كما توفي 7 في أفغانستان وهندوراس، و6 في نيكاراجوا، و5 في كل من روسيا، وفنزويلا، وجمهورية الدومينكان و4 في كل من فرنسا، وإسبانيا، وكولومبيا.

وتوفي 3 من الصحفيين في كل من إيطاليا، والكاميرون، ومصر وجواتيمالا، ونيبال، والسلفادور.

وإثنان في كل من الجزائر، والأرجنتين، وإندونيسيا ، وإيران، وجنوب إفريقيا، والسويد.

كما توفي صحفي واحد في كل من السعودية، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والعراق إقليم طردستان، وإيران، واليابان، وكازاخستان، والمغرب، وبنما، وباراجواي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتاجيكيستان، وتوجو، وفنزويلا، وزيمبابوي، وكذلك صحفي واحد في كل من إسرائيل، والمانيا، ولبنان، وسويسرا.

أمريكا اللاتينية هي أكثر القارات تضررًا من وباء كورونا، بتوفي 250 من الصحفيين، ثم آسيا 116، وأوروبا 30، وأمريكا الشمالية 23، وإفريقيا 22.

وأدانت حملة الشارة الدولية مقتل 63 صحفيًا في ظروف مختلفة من يناير إلى 31 أكتوبر الجاري، وهو رقم أقل من رقم نفس الفترة من العام الماضي وكان 68، وتظل المكسيك أكثر الدول خطورة للعمل الصحفي بمقتل 9، تاليها باكستان7، والهند 6.

وجددت حملة الشارة ندائها لكل الحكومات بتطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 6 أكتوبر 2020 وتعمل على مكافحة الإفلات من العقاب بشكل حازم.

