واصلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، مبادرتها لدعم المرضى والاحتفال معهم في ذكرى المولد النبوي الشريف. وقامت المؤسسة بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف على المرضى بمستشفى الرمد بالجيزة، وذلك للتخفيف من آلامهم وإدخال السرور عليهم. وكانت المؤسسة قد قامت بتوزيع علب الحلوى على مستشفى 57357 للسرطان ومستشفى الأمراض الجلدية والجذام بالعمرانية، وذلك استكمالًا لمبادرة مؤسسة أبو العينين؛ لتوزيع 300 ألف علبة حلوى بمناسبة المولد النبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للتخفيف من آلامهم.. مؤسسة أبو العينين تحتفل مع مرضى مستشفى الرمد بالجيزة بالمولد النبوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.