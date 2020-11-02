نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي..
الحكومة: مواعيد جديدة لغلق المحلات العامة والمنشآت السياحية والورش
بقوة 4,4 ريختر .. زلزال جديد يضرب مدينة إزمير التركية
لمن يصوت المسلمون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ ترامب وبايدن أمام اختبار صعب للفوز بأصوات الجالية الإسلامية.. وتزايد المخاوف من خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا
الأهلي يدرس شكوى فضل للفيفا والوزارة واللجنة الأولمبية
قدم أداء مذهلا.. الصحف الإنجليزية تتغنى بـ محمد النني أمام يونايتد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. إجراءات الحكومة في مواجهة الموجة الثانية من كورونا.. زلزال جديد في إزمير.. وتطورات أزمة كهربا ومحمد فضل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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