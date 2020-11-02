أهم الأخبار.. إجراءات الحكومة في مواجهة الموجة الثانية من كورونا.. زلزال جديد في إزمير.. وتطورات أزمة كهربا ومحمد فضل

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي..

الحكومة: مواعيد جديدة لغلق المحلات العامة والمنشآت السياحية والورش ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس " كورونا "، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة . . للمزيد اضغط هنا

بقوة 4,4 ريختر .. زلزال جديد يضرب مدينة إزمير التركية

أفادت قناة "العربية" في نبأٍ عاجل لها منذ قليل، بوقوع زلزال جديد بمدينة إزمير التركية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر. للمزيد اضغط هنا

لمن يصوت المسلمون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ ترامب وبايدن أمام اختبار صعب للفوز بأصوات الجالية الإسلامية.. وتزايد المخاوف من خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا

يشهد العالم الإسلامي في الوقت الراهن، حالة غضب عارمة إثر الرسوم المسيئة للرسول التي نشرتها صحيفة "تشارلي إبدو" الفرنسية، وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون في ضوء مقتل مدرس التاريخ والجغرافيا صامويل باتي، لعرضه الرسوم المسيئة في أحد الفصول الدراسة، وهجوم نيس الإرهابي الذي هز فرنسا الأسبوع الماضي. .. للمزيد اضغط هنا

الأهلي يدرس شكوى فضل للفيفا والوزارة واللجنة الأولمبية

يدرس مسئولو النادي الأهلي، التقدم بشكوى رسمية ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى أعلى المستويات بعد أزمة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم. .. للمزيد اضغط هنا

قدم أداء مذهلا.. الصحف الإنجليزية تتغنى بـ محمد النني أمام يونايتد