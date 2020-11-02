المنشآت السياحية تطالب أعضائها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية من كورونا

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، جميع أعضاء الجمعية العمومية، إلى ضرورة الاستمرار والالتزام بتطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فيها بكل صرامة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك حفاظا على المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحي في إطار الاستعدادات للموجة من فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الإجرائية والاحترازية.
وقال عادل المصري رئيس الغرفه إنه فى ضوء التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة، والغرف السياحية ومن أجل الحفاظ على التدفق السياحي وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية، فقد تم توجيه منشور إداري لجميع أعضاء الجمعية العمومية للغرفه تم التأكيد فيه على ضرورة تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمنشآت والمطاعم السياحية من ضرورة تطبيق هذه الإجراءات والتزام كل العاملين والمترددين باتباع الممارسات الصحية عند السعال والعطس والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والتطهير المستمر للأسطح المشتركة، وذلك لمنع تفادى انتقال وانتشار العدوى.
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