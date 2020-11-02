وزير النقل يتفقد اللمسات النهائية لمحور قوص على النيل

كما تفقد الوزير، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بطول 36 كم من مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى، والذى يبلغ طوله 72 كم، وتابع الأعمال التى تنفذها الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات والتى تشمل إنشاء اتجاه جديد بعرض 11.5 متر بواقع 3 حارات مرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق الحالى الذى يبلغ عرضه 11.5 متر.

وتستخدم الشركة تقنيات "FDR" لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق لمسافة 16 كم، واستخدام تقنيات "CIR" لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد لمسافة 12 كم.

وأشار وزير النقل، إلى أهمية استخدام هذه المعدات الحديثة فى رفع كفاءة الطريق، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادى كبير وأسرع معدلات تنفيذ.

ولفت إلى أن نسبة التنفيذ الاجمالية للمرحلة الأولى من الطريق بلغت 15٪ حتى الآن، وتبلغ قيمة تطوير هذه المرحلة نحو 290 مليون جنيه.

وشدد الوزير، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المسجد فى مواقع العمل، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة لهذه المعدات الحديثة والتوسع فى شراء معدات إضافية من هذه النوعية من المعدات الحديثة نظرًا للتوسع فى استخدامها فى أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق.

وتفقد الوزير، محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 1.522 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترًا بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه.

ويشمل المحور 30 عملًا صناعيًا بواقع 15 كوبرى و15 نفقًا، منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من الطريق الصحراوى الشرقى ونهر النيل وترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة - أسوان والطريق الزراعى الغربى والسكك الحديدية والطريق الصحراوى الغربى، لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصاريف، وبلغت نسبة تنفيذ المحور نحو 99٪، ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة مع ثلاث محاور أخرى على النيل.

وأكد الوزير، أن هذا المحور سيسهم فى ربط طريق القاهرة - أسوان الصحراوى والطريق الزراعى والطريق الصحراوى الغربى عابرًا نهر النيل شمال مدينة قوص، بالإضافة إلى تنمية الحركة السياحية فى محافظة الأقصر وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور والتى تشمل مصانع السكر والورق ومطاحن مصر العليا بمدينة قوص، فضلاً عن حل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتقليل المدة الزمنية للوصول إلى مطار الأقصر.

وأضاف أن المشروع سيسهم كذلك فى إلغاء المعديات النيلية والحد من خطورة التنقل من جانبى النيل، وسيسهم المحور أيضًا فى التنمية والاستثمار فى مشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتى قوص ونقادة والمنطقة الصناعية بمدينة قفط، فضلاً عن المساهمة فى استصلاح الأراضى الزراعية شرق وغرب المحور.