التضامن توجه بمساعدة سيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية

وبفحص الحالة، تبين أن السيدة سهى تقيم مع ابنتيها فى شقة صغيرة بإيجار شهرى ٤٥٠ جنيها بالإسكندرية، وتحصل هى ووالدتها وشقيقتها على معاش تأمينى عن والدها وتعمل على دراجة توصيل الطلبات للمنازل، كما تقوم والدتها بمساعدتها على المعيشة.
وقام فريق التدخل السريع بتسليمها 2 بطانية وكراتين مواد غذائية، كما عرض عليها الفريق الحصول على مشروع من الأسر المنتجة، حيث أنها تعمل بالحياكة، إلا أنها اعتذرت نظرا لإصابتها بضعف فى البصر، وقام الفريق بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتحمل نفقة إيجار شقتها لمدة عام.
كما قام الفريق باتخاذ إجراءات توقيع الكشف الطبى تمهيدا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لها، فضلا عن عمل بحث يقدم لمؤسسة التكافل الاجتماعى لصرف مساعدة لها لمدة عام لحين استكمال إجراءات تقديم دعم نقدى لها من الوزارة.
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