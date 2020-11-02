اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يتابع حصر الأراضى الفضاء ويوجه بإنشاء 500 ألف وحدة عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.