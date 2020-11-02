وزير الزراعة يبحث مع سفير جنوب السودان إنشاء مزرعة نباتية حيوانية سمكية

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اجتماعه مع جوزيف موم مجاك، سفير جنوب السودان لدى مصر، تطرق إلى إنشاء مزرعة نموذجية نباتية حيوانية سمكية، تنفيذا لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين الشقيقين.





وأضاف القصير، خلال لقائه بسفير دولة جنوب السودان، اليوم الإثنين، أن الاجتماع بحث أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان فى مختلف المجالات الزراعية وأهمها الإنتاج الحيوانى. من جانبه، قال سفير جنوب السودان، إن الاجتماع شهد الإعداد للزيارة المرتقبة لوزير الزراعة بجنوب السودان إلى مصر، كما أشاد بالجهود المصرية نحو دعم التنمية فى دولة الجنوب. حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

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