عاجل.. السيسى: القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك التباحث حول سُبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وذلك فى ظل أحداث التوتر الأخيرة التى شهدتها عدد من الدول الأوروبية.

وأعربت المستشارة الألمانية عن اهتمام الجانب الأوروبى بالتعاون مع مصر فى هذا الصدد بمؤسساتها الدينية العريقة كمنارة للإسلام الوسطى فى العالم، مشيدةً فى هذا الإطار بجهود الرئيس الفعالة والموضوعية والحكيمة على صعيد حماية الحريات الدينية وتعزيز التعايش السلمى بين الأديان والحضارات.

وأكد الرئيس فى هذا الإطار على أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أهمية صياغة عمل جماعى على المستوى الإقليمى والدولى للتصدى لخطاب الكراهية والتطرف وذلك باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنسانى وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمى بين الشعوب جميعاً، وإحلال لغة الحوار المشترك والاحترام المتبادل محل التعصب والخلاف.

كما أكد الرئيس على انفتاح مصر للتعاون فى هذا الخصوص لطرح الأفكار فى إطار دولى جماعى للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة خطاب الكراهية على مستوى العالم، وقد تم التوافق خلال الاتصال بين الجانبين على بلورة حوار متعدد الأطراف فى هذا السياق للوصول إلى ذلك الهدف.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد كذلك التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجى الثابت تجاه القضية الليبية، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية فى كافة المسارات استناداً إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وكذا إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبى التى تساهم فى تأجيج الأزمة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة وللحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابى.

من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بالدور المصرى الحيوى لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس فى هذا الإطار، والتى من شأنها أن تعزز من العملية السياسية فى ليبيا، وكذا ترسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً حرص ألمانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين فى هذا الملف الهام.

كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالى لملف سد النهضة، حيث أعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف، مصر والسودان وإثيوبيا، فى أقرب وقت ممكن، وقد أكد الرئيس على استمرار مصر فى إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام فى إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصرى ومقدراته، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وعادل ومتوازن بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

كما تطرق الاتصال كذلك إلى سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين السلطات المختصة فى مصر وألمانيا فى إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.