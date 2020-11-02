النشرة المرورية : فتح بعض الطرق المغلقة لسوء الأحوال الجوية

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الاثنين، مع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات سير تتراوح بين 60% إلى 65%، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور فتحت بعض الطرق، التى تم إغلاقها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية؛ حفاظا على سلامة المواطنين.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أنه تم فتح طريق الطور- اتجاه براديس، وطريق الغردقة- رأس غارب فى الاتجاهين، وطريق رأس غارب- اتجاه الزعفرانة، وطريق القصير- اتجاه قفط، مع انتشار الخدمات المرورية.

وأضاف صابر، أنه ما زالت بعض الطرق مغلقة، لسوء الأحوال الجوية، ومنها طريق المنيا- اتجاه رأس غارب، وطريق الشيخ فضل- اتجاه رأس غارب، وطريق سوهاج- اتجاه سفاجا، وغلق طريق الصحراوى الشرقى حتى مناطق بنى سويف.

ونوه صابر، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بطريق محور قناة السويس للمتجه لمناطق كورنيش الإسكندرية، مشيرا إلى أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى الحركة المرورية فيها مرضية تماما، ما عدا الطرق المذكورة.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية، لوجود بعض أعمال التوسعة، بعدد من قطاعات الطرق الدائرية.

وأشار صابر، إلى أن محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام فى شارع الجامعة، للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر، بتجنب محور الفردوس، بشارع صلاح سالم، حيث يشهد بعض الأحجام، لوجود أعمال توسعة وإنشاءات، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه.

ونصح محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.