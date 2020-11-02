سفير اليابان بمصر يكرم رئيس القسم اليابانى بجامعة الأهرام الكندية

زار السفير نوكى ماساكى، سفير اليابان لدى مصر، اليوم الإثنين، جامعة الأهرام الكندية، حيث منح الدكتور كرم خليل سالم، رئيس القسم اليابانى بالجامعة شهادة تقدير من وزير الخارجية اليابانى، وذلك بحضور الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عميد كلية اللغات والترجمة بالجامعة.





يأتى ذلك تقديرًا لجهود الدكتور كرم خليل الطويلة فى تعزيز الدراسات اليابانية بمصر، وتوطيد العلاقات الودية بين البلدين، حيث إنه، منذ حصوله على درجة الدكتوراه فى الدراسات اليابانية من جامعة تسوكوبا عام 1988، كرس نفسه للدراسات اليابانية، بما فى ذلك اللغة والأدب.

وأعرب السفير نوكى، عن خالص تقديره تجاه الدكتور كرم خليل سالم، لتفانيه وإسهاماته فى تعزيز الدراسات اليابانية فى مصر، ما أدى إلى مزيد من الفهم والتفهم تجاه اليابان وثقافتها من قبل الشعب المصرى.

كما تقدم السفير نوكى بخالص التهانى للدكتور كرم، لتوليه مسؤولية منصبه الجديد كرئيس القسم اليابانى بجامعة الأهرام الكندية، ونقل إليه أطيب تمنياته.

ومن جانبه، أعرب الدكتور كرم، عن شكره وعرفانه تجاه هذا التقدير، مؤكدًا حرصه على الاستمرار فى القيام بدوره كجسر من جسور التواصل بين اليابان ومصر، خاصة فى مجال التعليم.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير نوكى عن خالص امتنانه وسعادته بالقسم اليابانى الذى تم إنشاؤه حديثًا بجامعة الأهرام الكندية، وعن توقعاته القوية بأن تحقق هذه الجامعة المتميزة أحد أفضل تعليم للغة اليابانية، مقدمًا تقديره أيضًا لرئيس الجامعة وعميد الكلية لقيامهما بالتزاماتهما فى هذا الشأن.

وأكد السفير على استعداده للتعاون المستقبلى والمساهمة مع القسم فى تحسين تعليم اللغة اليابانية فى مصر، على أمل أن يؤدى ذلك إلى زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتُمنح شهادة تقدير وزير الخارجية اليابانى، للأفراد والجماعات مِمَن حققوا إنجازات بارزة فى المجالات الدولية، من أجل تقديرمساهماتهم فى تعزيز الصداقة بين اليابان والدول والمناطق الأخرى.

يذكر أن جامعة الأهرام الكندية هى الجامعة السابعة فى مصر التى أنشأت قسمًا للغة اليابانية بعد جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بنها، وجامعة أسوان، وجامعة الأزهر.