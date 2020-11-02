الأوقاف تنظم غدا ندوة حول السيرة النبوية بالتعاون مع الوطنية للإعلام

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، أن الندوة تأتى فى إطار ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى، مشيرة إلى أن قناة "النيل الثقافية" سوف تنقل الندوة على الهواء مباشرة.

ويشارك فى الندوة كل من الشيخ جابر طايع يوسف، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الدينى، والدكتور على الله شحاته الـجـمّال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الوزارة أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اعتمد اليوم، تجديد إيفاد كل من : الشيخ محمد جمعة محمد محمد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامى الفنزويلى – فنزويلا، والشيخ ياسر محمد فهمى عبد العظيم – إمام وخطيب بأوقاف بنى سويف – للعمل بالمركز الإسلامى المصرى – دار السلام – تنزانيا.

كما اعتمد وزير الأوقاف، نتيجة مقابلات 13 خطيبًا من خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استخراج تصريح خطابة لهم.