السيسي يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية لصالح برنامج «سكن لكل المصريين»

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والاسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع مخطط التطوير العمراني للمحافظات وحصر الاراضي الفضاء علي مستوي الجمهورية. ووجه الرئيس بانشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات على تلك الاراضي لصالح البرنامج القومي «سكن لكل المصرين».

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