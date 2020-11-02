تحذير شديد اللهجة من الحكومة للمواطنين بشأن «ارتداء الكمامة»

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فيروس كورونا لم ينته لذلك فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية أمر ضرورى على كل المواطنين. وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سي" أنه يجب ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة والمواصلات العام وكل من لا يلتزم سيتم توقيع عقوبة مقررة عليه وهى 4 آلاف جنيه وهناك توجيهات للجهات المعنية بتطبيق الغرامة على جميع المخالفين.

كما كشف متحدث مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد زيادة حالات فيروس كورونا فى الدول الأوروبية وبداية الموجة الثانية هناك، بالإضافة إلى أننا بدأنا نرى هذه الموجة فى المحيط الإقليمى لمصر.

وأشار سعد، إلى أنه تم مراجعة الوضع الوبائى فى مصر خلال الاجتماع، منوها بأن فيروس كورونا لم ينتهى من مصر والعالم، لافتا إلى أنه لا توجد قرارات محددة تم اتخاذها خلال الاجتماع بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وعن اتخاذ إجراءات جديدة، أوضح أن كافة الأمور مطروحة على الطاولة، والتزام المواطنين هو من سيقى الدولة من التعرض لموجة ثانية من الفيروس، ومن ثم اتخاذ خطوات أخرى.