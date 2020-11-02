اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، اللواء محمود شعراوي، وعاصم الجزار، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع مخطط التطوير العمراني للمحافظات، وحصر الأراضي الفضاء على مستوي الجمهورية، ووجه بإنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات علي تلك الأراضي لصالح البرنامج القومي "سكن لكل المصريين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بعواصم المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.