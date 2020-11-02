السيسي يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بعواصم المحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، اللواء محمود شعراوي، وعاصم الجزار، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع مخطط التطوير العمراني للمحافظات، وحصر الأراضي الفضاء على مستوي الجمهورية، ووجه بإنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات علي تلك الأراضي لصالح البرنامج القومي "سكن لكل المصريين".