حبس المتهمين في واقعة التعدي على رجل مرور وإيداع نجل القاضي مؤسسة الأحداث .. شاهد

حبس المتهمين في واقعة التعدي علي رجل مرور وإيداع نجل القاضي مؤسسة الأحداث وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ". ونشر موسى تدوينة على فيسبوك وكتب: "حبس المتهمين في واقعة التعدي علي رجل مرور وإيداع نجل القاضي مؤسسة الأحداث". أعلن الإعلامى أحمد موسى، عن وتفاعل مع التوسع عدد كبير مكن متابعية وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: - ممتاز بس ده لمدة اسبوع ممكن يتم مده وممكن لأ . - شكرا سعاده النائب العام. - ايوه كده نحن في عصر فخامه وزعامه الرئيس السيسي ولااحد فوق القانون - الله اكبر... تحيا مصر. ويحيا رجال مصر الشرفاء.... شكرا سيادة الريس... فعلا راجل محترم قوي صاحب مبدأ وأخلاق... القانون فوق الجميع تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر اقرأ أيضا : facebook facebook

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