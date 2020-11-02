الوكالة المصرية للتنمية : حريصون على تعزيز التعاون مع المعهد القومى للحوكمة

التقى السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الاستفادة من الدور الذى يقوم به المعهد فى مجالات الأبحاث والتدريب والاستشارات بشكل عام وتجاه القارة الإفريقية بشكل خاص.





وأكد بيان لوزارة الخارجية، أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى الدورات التدريبية التى ينظمها المعهد، ومنها البرنامج التدريبى الذى نظمه العام الماضى فى مجال القيادة للمرأة الإفريقية، وحرص فيه على وجود آلية متابعة مع المشاركات فى البرنامج من خلال مطالبتهن بتنفيذ مشروعات إدارية فى بلدانهن بناء على ما تم التدرب عليه فى مصر. كما تمت الإشارة إلى حرص المعهد، منذ تفشى جائحة كورونا على تنظيم ندوات عبر شبكة الإنترنت للمتدربين والمتدربات الأفارقة، فى ضوء سعيه إلى نقل الخبرة المصرية فى مجال الإدارة إلى الأشقاء بالقارة الإفريقية. وتم التأكيد خلال المقابلة على تطلع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمعهد إلى العمل سوياً، وذلك فى إطار وحدة الأهداف بين الجانبين، والخاصة بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وكذلك الأجندة الإفريقية للتنمية 2063.

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