عاجل.. السيسى يؤكد لـ ماكرون ضرورة نشر قيم التسامح بين المنتمين للأديان

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تناولا عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك فى إطار تشاورهما المنتظم لتنسيق المواقف، خصوصًا تجاه تسوية القضية الليبية فى إطار الخطوط المعلنة وثبيت وقف إطلاق النار.

وتطرق الاتصال كذلك، إلى المواقف المشتركة للبلدين إزاء مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه وسبل القضاء عليه، وكذلك تناول الأعمال الإرهابية التى شهدتها فرنسا مؤخرًا.

وأكد الرئيس السيسى، على ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامى، لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبذ العنف، وبين الأعمال الإرهابية التى يرتكبها بعض المدعين الانتماء للإسلام وهو منهم برئ، وهى أعمال مدانة فى جميع أشكالها، ولا يجوز لمرتكبيها الاستناد إلى أى من الأديان السماوية فى القيام بها.

وأضاف أن هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية، مؤكدًا أن مصر ماضية فى الاضطلاع بدورها فى هذا الإطار، بما يحول دون نجاح الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها فى تحقيق أهدافها وفى تشويه صورة الإسلام والاتجار به لتأجيج المشاعر.