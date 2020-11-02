السيسي يكلف بإنشاء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية لصالح ”سكن لكل المصريين” 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع مخطط التطوير العمراني للمحافظات وحصر الاراضي الفضاء على مستوى الجمهورية، ويوجه بإنشاء ٥٠٠ الف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات على تلك الاراضي لصالح البرنامج القومي "سكن لكل المصريين

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