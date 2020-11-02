وزير الزراعة يبحث مع سفير جنوب السودان آفاق التعاون بين البلدين   



استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اليوم، جوزيف موم مجاك سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي بين البلدين.

أكد القصير، أن الاجتماع بحث أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان في مختلف المجالات الزراعية واهمها الإنتاج الحيواني وإنشاء مزرعة نموذجية نباتية حيوانية سمكية وذلك تنفيذا لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين.

من جانبه قال سفير جنوب السودان إنه بحث مع وزير الزراعة الاعداد للزيارة المرتقبة لوزير الزراعة بجنوب السودان لمصر كما أشاد بالجهود المصرية نحو دعم التنمية في دولة الجنوب.

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