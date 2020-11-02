بعثة الرجاء المغربي تصل مطار القاهرة قادمة من كازابلانكا.. فيديو وصور

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الإثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، قادمةً من مطار محمد الخامس بكازبلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا التي ستقام يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الرجاء المغربي، من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار الجديد، فور وصوله على متن طائرة خاصة.

وكان في استقبال البعثة بمطار القاهرة، اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة الزمالك، لتسهيل إجراءات البعثة والحقائب الخاصة بهم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المغربي تدريبه الأول على استاد بتروسبورت، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.

وكان الكاف قرر إقامة المباراة النهائية بين المتأهل من الزمالك والرجاء مع فريق الأهلي في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل باستاد برج العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد محمد الخامس بالمغرب، سجل هدف الفوز المغربي أشرف بن شرقي.