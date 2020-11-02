الهيئة العامة تعلن فتح طرق جديدة بعد إزالة آثار السيول

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري فتح بعض الطرق بعد الانتهاء من أعمال إزالة آثار السيول بها وهي :

طريق القصير / قفط .

طريق رأس غارب / الغردقة .

طريق طور سيناء / مفارق فيران .

تقاطع وادي وتير مع طريق دهب / نويبع .

مع استمرار غلق بعض الطرق لحين الانتهاء من أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري وهي :

طريق الصعيد / البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا )

وجود إطماءات وتلفيات في بعض أجزاء من طبان الطريق بالكم ( 85 – 90 ) من سفاجا وجار إصلاحها وإزالة الاطماءات بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري .

طريق الشيخ فضل / رأس غارب

قطع في أجزاء من الطريق بمواقع متفرقة في المسافة من كم 40 إلي كم 90 من الشيخ فضل

طريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا ( قبل نفق سنور)

تم تحويل الحركة علي الطريق الصحراوي الشرقي القديم .

طريق مفارق فيران / كاترين .

وجود إطماءات ونحر وقطع في بعض أجزاء من طبان الطريق من كم 40 حتى كم 70 ، وجار إزالة أثار السيول بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري .

وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري بالسادة المواطنين المتحركين على هذه الطرق استمرار اتخاذ أعلى إجراءات اليقظة والحذر كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك .

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري على تواجد مجموعات الإنقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء وإنها جاهزة للتدخل فورا .