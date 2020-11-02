الهيئة العامة تعلن فتح طرق جديدة بعد إزالة آثار السيول

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري فتح بعض الطرق بعد الانتهاء من أعمال إزالة آثار السيول بها وهي :
طريق القصير / قفط .
طريق رأس غارب / الغردقة .
طريق طور سيناء / مفارق فيران .
تقاطع وادي وتير مع طريق دهب / نويبع .
مع استمرار غلق بعض الطرق لحين الانتهاء من أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري وهي :
طريق الصعيد / البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا )
وجود إطماءات وتلفيات في بعض أجزاء من طبان الطريق بالكم ( 85 – 90 ) من سفاجا وجار إصلاحها وإزالة الاطماءات بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري .
طريق الشيخ فضل / رأس غارب
قطع في أجزاء من الطريق بمواقع متفرقة في المسافة من كم 40 إلي كم 90 من الشيخ فضل
طريق الجيش الحر فى اتجاه المنيا ( قبل نفق سنور)
تم تحويل الحركة علي الطريق الصحراوي الشرقي القديم .
طريق مفارق فيران / كاترين .
وجود إطماءات ونحر وقطع في بعض أجزاء من طبان الطريق من كم 40 حتى كم 70 ، وجار إزالة أثار السيول بمعدات الصيانة الخاصة بالهيئة العامة للطرق والكباري .
وتهيب الهيئة العامة للطرق والكباري بالسادة المواطنين المتحركين على هذه الطرق استمرار اتخاذ أعلى إجراءات اليقظة والحذر كما ينصح بعدم التحرك عليها مؤقتا لحين استعادة كفاءتها بالكامل والإعلان عن ذلك .
وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري على تواجد مجموعات الإنقاذ واستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء وإنها جاهزة للتدخل فورا .
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