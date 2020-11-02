الحكومة عن موجة كورونا الثانية: الكرة الآن في ملعب المواطنين

قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن الكرة الآن فى ملعب المواطنين خلال الوقت الحالى ويجب على الجميع اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، متابعا: "أننا لاحظنا فى هذه الأيام أن هناك بعض المولات أصبحت تتخلى عن الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا وهذا شئ خطير جدا على صحة المواطنين ككل".

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة "صدى البلد": "عندما قمنا بالحظر وإغلاق المحال التجارية من الثامنة مساء أثر على مصدر رزق الكثير من المواطنين ولا نريد تكرار هذه الحالة مرة أخرى"، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء طالب المواطنين باتخاذهم الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا والتشديد عليها حتى لا نضطر لاتخاذ قرارات صعبة تضر بعض الفئات اقتصاديا.

وأوضح يونس، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية أسهل ما تكون والجميع يعلمها وما هى إلا ارتداء الكمامة وغسل الأيدى جيدا بالماء والصابون، مضيفا أن وزارة الصحة قالت أن الصابون يقتل الجراثيم والفيروسات.

وحول دراسة غلق المحلات بمواعيد محددة أكد يونس، أن مناقشة الملف لا يتعلق بأزمة كورونا وسيصدر قرار بالمواعيد الجديدة وسيتم تحديدها صيفا وشتاء وبخصوص فئات المحلات، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء سيشهد مناقشة الملف وتوصيات وزارة التنمية المحلية لإعلان المواعيد والقرارات رسميا بعد اجتماع المجلس.