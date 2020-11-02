نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيرينو في الأهلي رسميا مقابل 3 مليون دولار وتفاصيل أزمة كهربا ومحمد فضل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كما تعودت عزيزي القارئ علي الانفرادات من جانبنا في مجال كرة القدم وخاصة داخل وطننا العربي في ناحية أخري قام المسئولين داخل النادي الأهلي بتكثيف المفاوضات مع لاعب منتخب الأوروجواي سيرينو بطلب من المدير الفني للنادي الأهلي الذي كان يقوم بتدريب اللاعب مسبقا في النادي الجنوب الأفريقي قبل الانضمام إلي القلعة الحمراء ليصبح مديرا فنيا للنادي الأهلي وقام المسئولين داخل النادي الأهلي وعلي رأسهم الكابتن محمود الخطيب بيبو بإعطاء الضوء الأخضر للكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات داخل النادي الأهلي وأيضا تم النقاش مع لجنة التخطيط بحضور الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي وعل الفور قام أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بالسفر سرا إلي دولة جنوب افريقيا لوضع الرطوش الأخيرة في إتمام التعاقد مع اللاعب الأجنبي وكذلك التفاوض علي مقدم العقد المبرم بين الطرفين ليصبح اللاعب في النادي الأهلي رسميا لمدة خمس سنوات مقابل ثلاثة ملايين دولار قادما من النادي الجنوب إفريقي ماميلودي صن دا ونز

تفاصيل المشادة التي حدثت بين لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم (كهربا) ومحمد فضل المسئول عن اللجنة الخماسية

نشبت مشادة بين اللاعب محمود عبد المنعم كهربا والكابتن محمد فضل الموظف المسئول من اللجنة الخماسية عن تسليم درع الدوري للنادي الأهلي في احتفالية الموسم عقب مباراة طلائع الجيش والتي فاز فيها النادي الأهلي بثلاثة أهداف رائعة وفي أحداث عقب اللقاء قام محمد فضل بالشد والجذب بينه وبين اللاعب مما أدي إلى حدوث أزمة احتواها اللاعبين ولكن بعد الأزمة صرح الكابتن محمد فضل خلال مداخلة هاتفيه في أحد البرامج التليفزيونية انه سوف يأخذ كل الإجراءات القانونية ضد اللاعب وأصدر النادي الأهلي بيان يدين فيه محمد فضل وما فعلة تجاه اللاعب و أن النادي أيضا سوف يقوم بتصعيد الأمر للمحكمة الرياضية أو الفيفا إذا تطلب الأمر ومعاقبة المخالف الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من منظومة كرة القدم