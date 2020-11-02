فيديو.. متحدث الوزراء يحذر من التساهل مع كورونا: سندفع ثمنه فى المستقبل

ونصح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، بالالتزام بالإجراءات الوقائية قائلاً: "متوصلناش لهذه المرحلة، إحنا عشنا أيام صعبة وحالكة فى ذروة الفيروس، وكان هناك ضغط كبير على القطاع الصحى"، متابعًا: "ارتداء الكمامة هايحميك ويحمى الآخرين".
وأوضح أن الدولة مستعدة بشكل جيد لو حدثت الموجة الثانية، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، طمأنت رئيس الوزراء بشأن الاستعدادات، ولكن التخوف من ما يتم ملاحظته من عدم ارتداء الكمامة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على تطبيق الغرامات على عدم ارتداء الكمامة، وأن تساهل أصحاب المقاهى والمطاعم والمحلات سيدفعون ثمنه فى المستقبل، حيث ستتخذ الدولة إجراءات مثل قرار الإغلاق.
ولفت إلى أن غرامة عدم ارتداء الكمامة 4 آلاف جنيه، وستقوم سلطات إنفاذ القانون بتحصيل هذه الغرامة.
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