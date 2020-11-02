صور.. سيدة بالأقصر تضع 3 توائم بعد ولادة قيصرية

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وقال الدكتور محمد عزالدين، إخصائى النساء والتوليد بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، فى تصريح له، إن المستشفى استقبل سيدة ثلاثينية، على وشك الولادة، مضيفًا: "فور قدومها تم توقيع الكشف الطبى عليها، وخضعت الحالة لفحوصات صورة دم، ووظائف كبد وكلى، وعوامل تجلط، بالإضافة لتوفير دم من ذات الفصيلة، احتياطيًا إذا لزم الأمر لذلك".
وأكد على أن العملية كللت بالنجاح، ووضعت الأم توائمها، ذكرين وأنثى، كما تم وضع المواليد بالحضانة، وهم بصحة جيدة ويتلقون المتابعة والرعاية اللازمة، حيث تتراوح أوزانهم ما بين 1300 جرام إلى 1800 جرام.
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