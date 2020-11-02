مصر فى عيون العالم.. الدولة تتقدم 6 مراكز فى مؤشر مرونة العمل

وبحسب بيان للمركز، عرضه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تنامَى اهتمام الحكومات بالمؤشرات والتقارير العالمية التى تحدد ترتيب أى دولة على الخريطة الدولية بناءً على معطيات علمية، وأوزان منهجية تُسهل عملية تقييم أداء الحكومات والدول فى جميع المجالات، وتساعد استقلالية الهيئات والجهات الصادر عنها تلك المؤشرات والتقارير على زيادة مصداقيتها أمام الرأى العام الدولى، والجهات الاستثمارية الربحية، وكذلك الجهات المانحة ذات الأهداف التنموية، إلى جانب المؤسسات السيادية وصناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية متعددة الجنسيات.

وأوضح أن الحكومة المصرية، اهتمت بوضع إطار زمنى لكل هدف من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتقييم أداء مصر فى المؤشر المناسب لكل هدف، وبناءً عليه أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقرير "مصر فى عيون العالم – النصف الأول 2020"، ليستعرض أهم المؤشرات والتقارير الدولية التى تتناول أداء مصر فى الشؤون الاقتصادية، حيث تقدمت مصر 6 مراكز فى مؤشر مرونة العمل العالمى على سبيل المثال، جاءت مصر فى المركز الـ36 فى مؤشر أفضل الدول، وأصبحت مصر ضمن مجموعة الدول التى حققت نموًّا ملحوظًا فى تطوير اقتصادها الدائرى، والذى رصده تقرير الاقتصاد الدائرى العالمى، وهو ما يعكس رؤية العالم الخارجى لأداء مصر، إلى جانب توقعات مؤسسات دولية ذات ثِقل كل فى مجاله.

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