استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، بمكتبه السفير چوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لبحث العلاقات الثنائية واتفاقيات النقل الجوى بين البلدين، بحضور المهندس الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، واللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران للأمن.





وبحسب بيان لوزارة الطيران المدنى، عرضته عبر موقع "فيسبوك"، رحب الطيار محمد منار، فى بداية اللقاء بالسفير الأمريكى، وأكد على عمق العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، خصوصًا فى مجال النقل الجوى، وتضمن اللقاء مناقشة سبل تطوير اتفاقية النقل الجوى والتعاون فى مجالات التدريب وأمن الطيران وتحديث أسطول مصر للطيران. وأعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بالتعاون الكبير الذى يمتد لأكثر من خمسين عامًا بين البلدين فى مجال الطيران المدنى. كما استعرض الجانبان تداعيات جائحة كوفيد-19 على صناعة الطيران المدنى فى مصر والعالم، وكذلك ناقشا سبل تسهيل وزيادة حركة رحلات الشحن الجوى بين البلدين، إذ تسير شركة مصر للطيران للشحن الجوى رحلات بضائع أسبوعيًا إلى نيويورك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران المدنى يبحث مع السفير الأمريكى اتفاقيات النقل الجوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.