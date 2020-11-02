نادى القضاة عن واقعة طفل المرور : سيادة القانون أحد الركائز الأساسية للدولة

أكد نادى القضاة، أن سيادة القانون هى أحد أهم الركائز الأساسية للدولة للمصرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى رابط بين مرتكب أى فعل مؤثَّم ووظيفة ذويه يؤثر فى سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة، جاء ذلك تعليقا منه على واقعة طفل المرور المتداولة مؤخرا.





وكشف بيان صادر من مجلس إدارة نادى قضاة مصر أن النادى تابع بكل أسف ما تم نشره بشأن إحدى الوقائع التى تضمنت تصرفات وأفعال غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الصحف والمواقع .

وأوضح البيان "وإذ يؤكد نادى القضاة أن سيادة القانون هى أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، ولا يوجد رابط بين مرتكب أى فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر فى سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها".

وتابع "ونادى قضاة مصر إذ يرفض التصرفات التى صدرت من الطفل والتى تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة ولكنه فى الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردى لا ينبغى تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع".

وأكد البيان "يستنكر نادى القضاة رغم إدانته الواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك فى تحقيقات النيابة العامة".

وأهاب نادى القضاة، بجموع الشعب المصرى الحفاظ على صون مكانة القضاء والذى سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم.