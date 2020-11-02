قضية طفل المرور: «نادي القضاة» يستنكر اتخاذ البعض الواقعة كذريعة للنيل من القضاء

أصدر نادي قضاة مصر بياناً منذ قليل قال فيه: تابع مجلس إدارة نادى قضاة مصر بكل أسف ما تم نشره بشأن إحدى الوقائع التي تضمنت تصرفات وأفعال غير مسؤلة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع.

وإذ يؤكد نادي القضاة أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادي الدستور وسيادة القانون، ولا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذوية يؤثر في سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.

وأضاف البيان: «ونادي قضاة مصر إذ يرفض التصرفات التي صدرت من الطفل والتي تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة ولكنة في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة كفئة من فئات المجتمع».

واختتم: «ويستنكر نادي القضاة رغم إدانته الواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاء وإذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة، ويهيب بجموع الشعب المصري الحفاظ على صون مكانة القضاء والذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم».