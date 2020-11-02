متحدث الحكومة: حملات رقابية على المقاهي والمطاعم للتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مقاهى ومطاعم تشهد نوعا من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة بصدد اتخاذ مزيدا من الإجراءات للتشديد من خلال الحملات الرقابية على هذه الأماكن.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لتفادى الدخول فى وضع يحمل خطورة فى الفترة المقبلة، متابعا: "من سيدفع ثمن هذا الأنشطة التى تتساهل الآن؟ ولو حدثت ردة وبائية فإنهم سيدفعون ثمنها بعد عودة قرارات الإغلاق"، فى إشارة إلى المقاهى والمطاعم.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن قرار غلق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية فى أوقات معينة هو قرار تنظيمى، متابعا: "القرار تم تطبيقه بشكل مؤقت والناس تقبلت القرار بسبب أزمة كورونا، وجعلتهم يطالبون باستمرار التطبيق الحالي بعدما كان مؤقت".

وحول استمرارية قرار غلق المطاعم والمقاهى فى أوقات معينة فى اليوم، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار سيطبق بشكل دائم فى المستقبل بغض النظر عن اتخاذه فى وقت أزمة كورونا، مبينا: "سيتم عرض الخطة على مجلس الوزراء بعد غد".

وتابع: "بمجرد تطبيق القرار سيتم تحديد موعد محدد لغلق المطاعم والأنشطة الأخرى، وسيتم تطبيق غرامات على المخالفين، ولكن ستختلف المواعيد وفقًا للنشاط والمحافظة، حيث إن مواعيد الغلق فى محافظات الوادي والدلتا تختلف عن السياحية، كما تختلف وفقا لمواعيد الفصول، حيث سيتم الإغلاق بشكل مبكر ساعة فى الشتاء عن الصيف".