تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة نشبت بين (عدد 6 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحدهم (سائق مركبة توك توك ) وآخر (قائد دراجة نارية) حول أولوية المرور ، تراشقوا خلالها بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة مما أدى إلى إصابة (عدد 4 من الطرفين) وإستخدام أحد أطرافها ألعاب نارية (شماريخ) نتج عنها تطاير شظايا أشعلت النيران بأريكة متواجدة أمام محل (تنجيد) بمكان الواقعة ، وتم إخماده فى حينه ، وإتهم مالك المحل أحد أطراف المشاجرة بالتسبب فى حرقها .. وبمواجهة أطراف المشاجرة إعترفوا بإرتكاب الواقعة . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض علي طرفي مشاجرة استخدموا خلالها الشماريخ وزجاجات المولوتوف ببولاق الدكرور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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