انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو” الشرطة الإيطالية تعتقل شاب مصري في روما بعد تحطيمة 56 سيارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت الشرطة الإيطالية اليوم بـ اعتقال شاب مصري في روما، ويبلغ هذا الشاب نحو 45 سنة، وجاء اعتقاله بعد قيامه بتحطيم 56 سيارة بماسورة حديدية كانت في يده، وكانت السيارات التي تم تحطيمها من هذا الشاب المصري متواجدة في شارع فيا دى كولى البانى الكائن بروما.

اعتقال شاب مصري في روما بعد تحطيمه 56 سيارة

وأشارت الصحف الإيطالية أن هذا الشاب المصري قام بتحطيم السيارات دون أي سبب يذكر، مما اضطرهم إلى إبلاغ الشرطة الإيطالية والتي تلقت عشرات البلاغات من سكان الشارع المذكور، بعد سماعهم أصوات زجاج السيارات أثناء تحطيمها.

وحضرت الشرطة الإيطالية على الفور وقامت بـ اعتقال شاب مصري في روما، بينما حاول الأهالي أن يقوموا بتهدئته قبل إبلاغ الشرطة ولكن باءت كل هذه المحاولات بالفشل، ووجهت الشرطة للشاب المصري تهمة تهديد السكان إلحاق أضرار جسيمة بسياراتهم دون أي سبب يذكر.

اقرأ أيضاً:

“وزيرة الصحة” هناك زيادة متوقعة في إصابات كورونا و5 محافظات الأكثر إصابة

طفل المرور نجل المستشار يتصدر تويتر ونادي القضاه “مفيش حد فوق القانون”

سيول وأمطار غزيرة تضرب بعض محافظات مصر وتجرف سيارات وأتوبيسات

احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا وبيان رسمي من السفارة المصرية

ومن جهة أخرى بدأت إيطاليا في إقرار حظر تجول بعد موجة عنيفة من انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الإحترازية عقب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأقرت حظر التجوال وغلق مراكز التسوق، ومنع التنقل بين المناطق، وذلك من أجل احتواء الإصابات.