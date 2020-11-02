الأربعاء.. الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لغلق المطاعم والمحال التجارية

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، أنه ستكون هناك مواعيد ثابتة لإغلاق المحلات والمطاعم، معلقًا: "المحال التجارية ممكن تغلق فى الصيف الساعة 11 مساء وفى الشتاء 10 مساء، والمطاعم قد تغلق فى الصيف الساعة 12 وفى الشتاء الساعة 11".
وأوضح أن القرار سيرتبط بنوعية النشاط والاختلاف بين المحافظات "مش هنعامل محافظات الوادى والدلتا مثل المحافظات السياحية"، مضيفًا: "ده إجراء ثابت ليس له علاقة بكورونا".
وأشار إلى أن محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات لن يطبق عليها القرار، مؤكدًا أن المحليات هى التى ستحرر المحاضر للمخالفين، متوقعًا أن يكون التطبيق خلال الشهر الجارى.
وعن عقوبة المخالفة، قال: "الغلق الإدارى للمحل أو المطعم، والغرامة والتى قد تكون 4 آلاف جنيه أو أشد فى المرة الواحدة".
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