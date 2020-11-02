تاج الدين: لا يوجد ما يدل على دخول مصر الموجة الثانية لكورونا حتى الآن

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين، أن الدولة تسيطر على الوضع حتى الآن، مؤكدًا أن المستشفيات جاهزة لأى احتمالات.

وأوضح مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أن الوقاية هى الأهم من أجل مواجهة المرض خصوصًا وأنه لا يوجد علاج أو لقاح للفيروس، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد ما يدل على دخول مصر الموجة الثانية.