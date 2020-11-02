البابا تواضروس يستقبل القس إيرينئوس البراموسى بعد حصوله على الماجستير

جاء اللقاء بعد أن أتم الراهب، رسالة الماجستير فى جامعة أثينا باليونان، فى مجال القانون الكنسى، ودار موضوع الرسالة حول القانون الكنسى المبكر، وركزت على القوانين الكنسية للفترة من القرن الخامس إلى القرن الحادى عشر، وحصلت الرسالة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وخلال اللقاء قدم البابا تواضروس، التهنئة للراهب بعد حصوله على الماجستير.