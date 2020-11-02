جاء اللقاء بعد أن أتم الراهب، رسالة الماجستير فى جامعة أثينا باليونان، فى مجال القانون الكنسى، ودار موضوع الرسالة حول القانون الكنسى المبكر، وركزت على القوانين الكنسية للفترة من القرن الخامس إلى القرن الحادى عشر، وحصلت الرسالة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
وخلال اللقاء قدم البابا تواضروس، التهنئة للراهب بعد حصوله على الماجستير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يستقبل القس إيرينئوس البراموسى بعد حصوله على الماجستير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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