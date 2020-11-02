مصر تدين الهجوم الإرهابى على جامعة كابول فى أفغانستان

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابى الذى استهدف جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.





وتقدمت مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين. وأعربت مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة فى هذا المُصاب الأليم، مجددةً رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

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