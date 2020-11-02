فيديو.. نادر سعد يحسم الجدل حول عودة الشيشة للمقاهى

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن المقاهى كما أنها مطلب شعبى للبعض لأنها تمثل متنفس لهم، إلا أن هناك عائلات وطلبة فى المدارس يشتكون منها.

وأوضح أن غلق المقاهى فى 12 صباحا شتاء و1 صباحا صيفا موعد آدمى ومناسب جدًا، كما أن من الضرورى مواجهة ظاهرة تجمع الشباب فى الشوارع بدلا من المقاهى.