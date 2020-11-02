يحدد المنشآت التى نحتاجها.. وزير الرى السابق يوضح أهمية الكود المصرى للسيول

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى إنه تم البدء فى وضع الكود المصرى للسيول منذ وجودى بالوزارة وتم عمل أطلس لسيناء بالكامل مع رصد لتاريخ الأرصاد أى "الهطول المطرى على هذه الوديان".

وأضاف "نصر علام" ل"دوت الخليج" قمنا بتحديد الأودية الموجودة فى الصعيد ومناطق شمال مصر التى تتعرض للسيول.

وأوضح أن الكود طريقة معينة لتصميم العاصفة المطرية بناء على كمية الأمطار لتحديد نوع المنشأ الذى تحتاجه المنطقة إذا كان سدا أو بحيرة أو غيره.

وتابع وزير الرى السابق أن أهمية الكود تأتى من اعتباره نموذجا هيدرولوجيا متفقا عليه فى مصر بالكامل ويضع تكلفة للمنشآت التى تحتاجها البلاد وجدول زمنى للتنفيذ حسب الضرورة.

وأكد أن الوزارة تقوم بجهد كبير فى حماية الشواطئ وحماية المحافظات من السيول خاصة فى رأس غارب وسيناء، وأنها تسير بخطوات كبيرة نحو الانتهاء من إعداد الكود المصرى للسيول.