انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد طفل المرور في فيديو ثالث يقول لرجل مرور “والله كفيل أكلك علقة” وأول لقاء له عقب الفيديو الأخير له والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبدو كما قال بعض الإعلاميين أن طفل المرور الذي اشتهر بهذا اللقب، لديه مشكلة مع رجال المرور، فبعد الواقعة الأولى، وأثناء قيادته للسيارة واستوقاف رجل المرور له، مطالباً إياه بالرخصة، فرد عليه قائلاً “انت متعرفش أنا مين، بل إن الطفل تهكم على رجل المرور وقال له أين كمامتك “ابعد وشك عني” وحينما هم رجل المررو أن يأخذ رقم السيارة أسرع الطفل بالسيارة وكان أن يصدمه، كان هذا ملخص أول فيديو.

طفل المرور في فيديو ثالث يقول لرجل مرور “والله كفيل أكلك علقة”

وبعد الفحص ظهر فيديو ثاني لنفس الطفل ونجل المستشار، وهو يمر على رجل شرطة أثناء قيادته السيارة، واستوقف الطفل رجل المرور قائلاً له “انت بتعمل أيه هنا” وسط ضحكات من أصدقاءه المرافقين له في السيارة.

واليوم ظهر فيديو ثالث لنجل القاضي طفل المرور وهو يقول لأمين شرطة مرور “أنا كفيل أكلك علقة دلوقتي”، وأصحابه يصورون الواقعة، كما في الفيديو المرفق الخبر، ويقوم أحد أصدقاءه بالتصوير فيقول أمين الشرطة انت بتصور، ليرد عليه قائلاً أيوه كي أعرضه على والده المستشار.

اقرأ أيضاً:

الشرطة الإيطالية تعتقل شاب مصري في روما بعد تحطيمة 56 سيارة

“وزيرة الصحة” هناك زيادة متوقعة في إصابات كورونا و5 محافظات الأكثر إصابة

طفل المرور نجل المستشار يتصدر تويتر ونادي القضاه “مفيش حد فوق القانون”

احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا وبيان رسمي من السفارة المصرية

واليوم تم القبض على الطفل صاحب وقائع المرور للمرة الثانية ومعه 4 من أصدقاءه، وذلك بعد أن سب متابعية بأفظع أنواع السباب، وقبل القبض عليه خرج في مقابلة ليعتذر لوالده ولجميع المصريين على ما صدر منه مؤخراً، مؤكداً أنه اعتذر لأمين الشرطة وقبل رأسه.