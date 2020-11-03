مصر تدين الحادث الإرهابى بفيينا

كما تقدمت مصر بخالص تعازيها لذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوف الحكومة والشعب المصرى مع حكومة وشعب النمسا فى ذلك الحادث الغاشم، ومعربة عن ثقتها فى تجاوز الشعب النمساوى لهذا الموقف الأليم.

وجددت مصر رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والتطرف والجرائم الارهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدى للإرهاب بجميع مظاهره.