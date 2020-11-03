رسالة واشنطن.. أحمد الطاهرى: أوباما يلقى خطابا فى الواحدة صباحا لدعم بايدن

وأضاف الطاهرى، فى رسالة من واشنطن حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عبر برنامج "آخر اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية علا سمير، عبر الراديو 9090، مساء اليوم الإثنين، أن العالم يترقب نتائج الانتخابات لتداعياتها على الشرق الأوسط وأوروبا والتجارة العالمية، معلقًا: "تحظى باهتمام غير عادى".
وأشار إلى أن هناك حالة من الاستقطاب الشديد فى الولايات الأمريكية، لافتًا إلى أن الولايات المتأرجحة "فلوريدا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية" حظت باهتمام ونشاط مكثف من حملتى ترامب وجو بايدن.
وأكد أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما سيلقى خطابًا فى الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة من فلوريدا لدعم المرشح جو بايدن، منوهًا إلى أن هناك حالة من الترقب الشديد لما ستسفر عنه الانتخابات غدًا.
ولفت إلى أن هناك توقعات بأن النتيجة لن تظهر غدا، ولكن هناك حرص على إعلان نتيجة بعض الولايات المتأرجحة، والتى ستكون مؤشرا على النتيجة النهائية، مشددًا على أهمية نتيجة ولاية فلوريدا قائلاً: "رئيس البيت الأبيض لا بد أن يفوز فى فلوريدا".
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