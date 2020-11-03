المرور يغلق طريق نويبع اتجاه سانت كاترين بسبب الأمطار الغزيرة

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، إغلاق طريق نوبيع اتجاه سانت كاترين بجنوب سيناء بسبب وجود أمطار غزيرة منعا لوقوع أى حوادث مرورية. وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار اعلى الطريق وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق الطريق . وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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