البابا تواضروس يستقبل راعي الكنيسة الأرثوذكسية في أيرلندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الراهب القمص رويس الأنبا بيشوي ، كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بأيرلندا.

وقال القس بولس حليم – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع القمص رويس الأنبا بيشوى كان كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بإيرلندا عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمة.

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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا بولس أسقف شرق كندا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب المبارك القمص ميخائيل عزيز.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني يلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة أمس الأب الفاضل القمص ميخائيل عزيز، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال، التابعة لإيبارشية شرق كندا، عن عمر بلغ ٧٦ سنة، بعد أن خدم المذبح المقدس لمدة ٢٦ سنة.