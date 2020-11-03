البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن خدمة الكنيسة في دول ناميبيا وبتسوانا ومالاوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن القمص أخنوخ الأنبا بيشوى قدم لقداسة البابا تواضروس الثاني تقريرًا عن خدمته في دول أفريقيا، ناميبيا وبتسوانا ومالاوي.

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كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الراهب القمص رويس الأنبا بيشوي ، كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بأيرلندا.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع القمص رويس الأنبا بيشوى كان كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بإيرلندا عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم في وقت سابق اليوم خالص العزاء لنيافة الأنبا بولس أسقف شرق كندا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب المبارك القمص ميخائيل عزيز.