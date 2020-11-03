انت الان تتابع تفاصيل خبر “الإصابات ترتفع من جديد” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 2 نوفمبر والإجمالي يقفز لـ107925 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزرة الصحة تقريرها اليومي حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 2 نوفمبر، وذلك وفق خطة الوزارة منذ ظهور أول حالة في مصر، حيث تقوم الوزارة بنشر بيان يومي حول تفاصيل الوباء في مصر لإطلاع المواطنين أول بأول على آخر تطورات الوفيات والإصابات بكورونا في مصر.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 2 نوفمبر

وجاء تقرير الصحة على النحو التالي:

أولاً| 97 حالة تعافي جديدة اليوم، بانخفاض 6 حالات عن الأمس.

ثانياً| 99652 حالة إجمالي الحالات المتعافية حتى الآن، وتؤكد الصحة بشكل مستمر على خروج جميع هذه الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي عقب تلقيها الرعاية والعلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

ثالثاً| أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 189 حالة جديدة، بارتفاع 8 حالات عن الأمس.

رابعاً| وإجمالي الإصابات حتى اليوم 107925 حالة.

خامساً| 13 حالات وفاه جديدة اليوم مقارنة بـ12حالة بالأمس.

سادساً| إجمالي الوفيات اليوم وصلت لـ 6291 حالة.

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“متحدث الحكومة” الموجة الثانية لكورونا أشد شراسة من الأولى

كانت وزيرة الصحة اليوم أشارت إلى أن الحكومة تتوقع زيادة الأعداد خلال الفترة الفترة المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة، ودخول فصل الشتاء، وحذرت الدكتورة هالة من التواجد في الأماكن المغلقة، مؤكدةً أن أغلب الإصابات في ربات البيوت بسبب الوقت الكبير الذي يقضونه في منازلهم.